Toulouse : après la série de fusillades aux Izards en 2020, des lourdes condamnations pour trafic de drogues

Une dizaine de personnes ont été condamnées dans le cadre d’un trafic de drogue dans le quartier des Izards de Toulouse. Leurs interpellations avaient créé une vague de fusillades au mois d’août et septembre 2020. Un homme avait été tué par balle et deux autres blessés.

Sept hommes ont été condamnés ce vendredi à Toulouse à des peines allant de deux à huit ans de prison, deux ans après une série d'arrestations. Ils étaient poursuivis pour trafic de stupéfiants, détention d'armes et association de malfaiteurs.

Au total, 16 personnes avaient été interpellées en juin 2020 à Toulouse et à Saint-Tropez (Var), lors d'une importante opération contre un trafic de drogue au cœur du quartier des Izards dans le nord de la Ville rose, générant quotidiennement des milliers d'euros.

Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné vendredi les autres prévenus à des peines de 30 mois de prison ferme à six mois avec sursis. Le parquet avait requis jeudi des peines allant de neuf mois à neuf ans de prison.

Six fusillades et des renforts de policiers

L'instruction a estimé que ce réseau, très structuré et faisant sa promotion sur le réseau social Snapchat, avait écoulé pendant des mois des centaines de kilos de cannabis, cocaïne et drogues de synthèse. Plusieurs armes à feu et une cinquantaine de kilos de drogue avaient été saisis lors des perquisitions, ainsi qu'environ 90.000 euros en liquide.

A la suite de son démantèlement, une série de règlements de comptes avaient ensanglanté Toulouse. Une fusillade aux Izards en août 2020, où un homme avait été tué par balle et deux autres blessés. Un jeune homme de 19 ans était mort sous les balles près de la bouche de métro Trois Cocus. Après une sixième fusillade, les habitants du quartier s’étaient même rassemblés pour dire stop aux règlements de compte.

Le maire de Toulouse lui vait demandait davantage de policiers pour répondre à la montée des violences urbaines dans le quartier : " Je ne peux pas accepter que des innocents soient mis en danger. Il faut entre 150 et 200 policiers supplémentaires de manière graduelle. Nos policiers ont réussi à saisir une grande quantité de drogue, ce qui perturbe le trafic et les bandes rivales."