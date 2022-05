Toulouse : Armé d'un couteau, il agresse son ex-compagne chez elle et exige des faveurs sexuelles

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Toulouse, une jeune femme de 21 ans a été frappée et séquestrée par son ex-compagnon qui s'est présenté chez elle avec un couteau. Il est trois heures du matin dimanche. La femme est avec une amie quand son ex-compagnon tente par tous les moyens d'entrer chez elle au 4e étage d'un immeuble quartier Bagatelle. Il tente de passer par l'échafaudage et de briser la vitre de chez elle.

Apeurée, l'ex-compagne sort de chez elle et se retrouve nez à nez avec lui dans les parties communes de l'immeuble. Ils regagnent alors le domicile. L'agresseur fait sortie l'amie de son ex-compagne. Cette dernière appelle la police. Une fois à l'intérieur, le jeune homme de 23 ans, armé d'un couteau, se montre menaçant et exige de son ex-compagne des faveurs sexuelles. Il la frappe au visage et tente de la déshabiller.

La police arrive. Cet homme déjà connu des services de police est finalement interpellé en état d'ivresse. Il a été placé en garde à vue pour violence aggravée, menace avec arme et séquestration. La jeune femme est retrouvée en petite tenue. Elle va déposer plainte selon la police.