Toulouse : attaque d'une bijouterie à la voiture bélier

Une attaque à la voiture bélier ce jeudi matin au centre ville de Toulouse, contre la bijouterie Mauboussin de la rue Saint Antoine du T. La boutique a été attaquée par deux voitures, mais les policiers de la BAC sont rapidement intervenus et deux suspects ont été interpellés.

Les attaques à la voiture bélier ne sont pas fréquentes à Toulouse, et pourtant cela fait un drôle d'effet quand cela arrive. Le directeur de la bijouterie Mauboussin de Toulouse, Jean-Luc Garcia, en a fait les frais.

Une attaque avec deux voitures

Sa boutique, située à l'angle de la rue Saint Antoine du T et de la rue du lieutenant Colonel Pélissier, a été attaquée ce jeudi matin vers 5h30 par deux voitures sans plaque, une Audi Q5 qui a été lancée contre la vitrine et une Mercedes qui était stationnée quelques mètres plus loin, pour battre en retraite.

"Sur la caméra de surveillance de la boutique, on voit deux hommes sortir de la voiture et fracasser la vitrine à coups de masse" - une employée

Le directeur de la bijouterie et l'une de ses employés ont visionné les images de la caméra de vidéo-surveillance qui a filmé la scène depuis l'intérieur du magasin. Ils racontent avoir vu deux hommes cagoulés sortir de la voiture, finir d'abattre la vitrine et voler ce qu'ils pouvaient dans les présentoirs. Mais les policiers de la BAC, la brigade anti-criminalité, qui étaient stationnés un peu plus loin place Wilson et qui ont été prévenus par un témoin sont rapidement intervenus et ont pu interpeller deux suspects, deux hommes de 19 et 20 ans très connus de leurs services, d'après une source proche de l'enquête.

De gros dégâts

Un troisième homme en revanche se serait échappé, au moins un. Le SRPJ, le service régional de Police Judiciaire, qui est chargé de l'enquête est à sa recherche et fait aussi l'inventaire du butin dérobé. Les policiers ont retrouvé une grande partie et peut-être même la totalité des montres, colliers et autres bijoux volés sur les deux hommes interpellés. L'enquête déterminera si tout a été retrouvé. Le directeur de la bijouterie Jean-Luc Garcia se rassure en se disant que "les pièces de grande valeur étaient dans le coffre et n'ont pas été dérobées".

Le directeur de la bijouterie et l'entreprise qui intervient parle d'un mois de travaux. © Radio France - Vanessa Marguet

Mais il a quand même du mal à encaisser le choc, car les dégâts sont très importants. Les deux vitrines ont explosé en mille morceaux, les montants de la porte d'entrée sont pliés. L'entreprise de miroiterie qui a été appelée pour réparer les dégâts estime qu'il y en a pour un mois minimum de travaux. Cela représente donc du chômage technique pour les quatre personnes qui travaillent dans cette boutique et cette attaque à la voiture bélier intervient, en plus, à l'approche de la fête des mères où traditionnellement les bijouteries font une bonne partie de leur chiffre.

Le directeur de la boutique est d'autant plus énervé qu'il avait demandé à la mairie d'installer des potelets en métal devant sa bijouterie quand il a ouvert il y a un peu moins de trois ans, mais il affirme que l'autorisation lui a été refusée.