Au moins 17 victimes dans une arnaque à la location d'appartement à Toulouse

C'est une affaire d’escroquerie au logement quartier Patte d’Oie à Toulouse mis au jour par les enquêteurs du commissariat du Mirail. Au moins 17 personnes ont versé une caution à un homme qui ne leur a jamais donné les clés de l'appartement. Le préjudice avoisine les 15.000 euros.

Faux contrat

Un T4 quartier Patte d’oie proposé à la location ou à la co-location, 800 euros de caution. L’annonce sur un site de petites annonces trouve preneur. La visite a lieu. L’argent est versé. Mais la date d’entrée dans les lieux est repoussée. Et finalement, plus aucune nouvelle de la part du soi-disant propriétaire. L’arnaque se renouvelle ainsi 17 fois au courant de l’été dernier.

Les victimes ? Des jeunes et des moins jeunes. Il y a un contrat signé, ils ont confiance. Mais l’homme avec qui ils font affaire a besoin d’argent et tout est faux. L’appartement appartient à la famille de sa compagne. Et il n’est pas en location. Les enquêteurs du commissariat du Mirail, saisis de deux plaintes, retrouvent donc au moins 15 autres victimes, en sus de l'escroc.

Il n’en est pas à sa première affaire, il est incarcéré pour d’autres faits à la maison d’arrêt de Seysses et reconnait les faits. Il sera jugé le 15 mars.