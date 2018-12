Toulouse : Au procès Eva Bourseau, la famille laisse éclater sa colère

Le père, la cousine et la tante d'Eva Bourseau se sont exprimés devant la cour d'assises de Haute Garonne qui juge les deux assassins présumés de la jeune femme. Des déclarations fortes, entre colère et dégoût

Toulouse, France

Qu'est ce qu'il me reste? demande devant la cour d'assises Christophe Bourseau, le père d'Eva, assassinée à 23 ans et dont le corps a été ensuite plongé dans l'acide . Au huitième jours du procès de deux étudiants, soupçonnés d'avoir tué la jeune femme pour lui voler de l'argent et de la drogue, c'est un père blessé et en colère qui a pris la parole. "Je n'ai qu'une chose en tête, c'est de rejoindre ma fille" clame Christophe Bourseau qui avoue compter les jours, 1242 depuis la disparition d'Eva

Christophe Bourseau hausse le ton, à l'attention des accusés. "Regardez-moi dans les yeux ! Dites-moi pourquoi vous l'avez tuée !" Zakariya lève la tête. Taha garde les yeux baissés. — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 19, 2018

Vous irez directement en enfer parce que vous êtes les fils du diable" a conclue Christophe Bourseau avant de se rasseoir et de laisser place à la tante et à la cousine de la jeune femme, elles aussi très incisives

"Je n'accepterai pas votre demande de pardon. Je vous souhaite des heures sombres. Et que vous soyez hantés par ce que vous avez fait." Béatrice Weber, procès #evabourseau — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 19, 2018

Le procès se poursuit. le verdict est attendu en fin de semaine.