Un homme de 18 ans a été arrêté ce mercredi après avoir tenté de braquer une boulangerie. Il était cagoulé et avait une bombe lacrymogène, mais des clients et le patron de l'établissement ont réussi à le maîtriser avant l'arrivée de la police de Toulouse.

Toulouse : cagoulé, il tente de braquer une boulangerie avant d'être maîtrisé par le patron et des clients

Toulouse, France

Un homme cagoulé et avec des lunettes noires a tenté de braquer une boulangerie de Toulouse ce mercredi après-midi. Il est entré dans cet établissement situé avenue des Etats-Unis vers 13h et il a demandé la caisse. Mais les quatre clients présents sur place et le patron ne se sont pas laissés faire. L'homme a alors tenté de les gazer avec la bombe lacrymogène qu'il détenait, mais cela n'a pas empêché les clients de parvenir à le maîtriser.

Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) du commissariat Nord sont ensuite rapidement arrivés sur place et ont interpellé le jeune homme âgé de 18 ans, qui a été placé en garde à vue. Il n'y a eu aucun blessé.