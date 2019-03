Toulouse : de nombreux vols à l'arrachée dans le métro ces dernières semaines

Toulouse, France

Le mode opératoire est bien rodé. Les victimes souvent les mêmes : des jeunes femmes les yeux rivés sur le téléphone et distraites. Ces dernières semaines, de nombreuses personnes ont été victimes de vols à l'arrachée.

Un homme de 18 ans a été condamné ce mardi à deux ans de prison ferme pour vol aggravé et recel. Il sévissait à la station Bagatelle. Un autre homme a volé des téléphones portables entre le 20 janvier et le 5 février avant d'être interpellé. Ses cinq victimes, toutes des jeunes femmes âgées de 20 à 25 ans, ont été surprises dans la ligne A par les agissements de cet homme se disant mineur. Il s'est révélé qu'il avait finalement plus de 18 ans. Jugé lundi, il a été condamné à deux ans de prison dont six avec sursis.