Des militantes féministes en garde à vue à Toulouse après avoir collé des caricatures de Charb

Avec leurs sceaux remplis de colle et de brosses, les trois militantes féministes avaient pour intention de coller un millier d'affiches dans les rues de Toulouse, trois jours après la décapitation de Samuel Paty, l'enseignant qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Les Toulousaines affichaient elles des caricatures de Charb, le dessinateur satirique assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo en 2015, représentant un postérieur nu à côté de l'inscription : "Et le cul de Mahomet, on a le droit ?"

Une demie-heure à peine après le début de leur action, vers 20h ce lundi, elles ont été interpellées rue de Metz à Toulouse par la police et emmenées au commissariat pour "délit d'affichage sauvage", notamment sur des sites classés. Elles sont toujours placées en garde à vue ce mardi.

Il ne s'agirait pas des membres du collectif collages féministes, selon un message posté sur leur groupe Facebook.