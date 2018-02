Toulouse, France

Les faits se produits lors d'une intervention sur un flagrant délit de cambriolage dans le quartier du Busca à Toulouse vers 01h20 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Deux équipages de la Bac ont pénétré dans une maison dont une fenêtre avait été fracturée lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec les deux cambrioleurs.

Une lame d'une vingtaine de centimètres

Le plus jeune des deux individus n'a pas hésité à sortir un couteau et à porter un coup au thorax de l'un des policiers. La lame de 21 cm a heureusement été bloquée par le gilet pare-balle du fonctionnaire. En revanche, un second coup à la cuisse lui a sérieusement entaillé la jambe. Hospitalisé, il est ressorti après la pose de plusieurs points de suture. Un deuxième policier a été légèrement coupé aux mains lors de l'interpellation.

Le deuxième cambrioleur, un Toulousain de 33 ans, a été maîtrisé après avoir distribué des coups de poings aux policiers. Les deux cambrioleurs doivent être présentés à un juge d'instruction ce lundi à l'issue de leur garde-à-vue. L'auteur des coups de couteau, un ressortissant étranger de 23 ans, sans domicile fixe et déjà connu des services de police, devrait être mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.