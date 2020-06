Toulouse : deux personnes en garde à vue après l’incendie d’une pizzeria à Rangueil

Deux jeunes de 20 et 22 ans sont en garde à vue à Toulouse, après l’incendie qui a partiellement détruit dans la nuit de mardi à mercredi une pizzeria, située 48 route de Narbonne, dans le quartier Rangueil. On ne connait pas encore précisément l’origine du feu, mais les deux jeunes aperçus par des témoins sortant de l’établissement en flammes ont été interpellés un peu plus tard par la police. Ils sont en garde à vue.

Ils sortaient de la pizzeria en feu

Le feu a pris vers 23 heures au premier étage de cette maison qui abrite la pizzeria "Pizzapascher.fr". Les pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie qui a détruit un atelier et la toiture de l’établissement.

Des témoins ont signalé la présence de deux personnes sortant de l’établissement en flammes. Grâce à ce signalement, un premier suspect âgé de 22 ans est interpellé dans les environs par une équipe de policiers la BAC, puis un deuxième suspect, le jeune homme de 20 ans était en possession d’un téléphone portable volé dans la pizzeria.

Une série d’incendies à Toulouse

Cet incendie intervient après celui de la boite de nuit « El Divino » et du pub « The Green Castle » qui avaient été entièrement ravagés par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les enquêteurs, il n’ y aurait aucun lien entre les deux affaires.