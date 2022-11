Toulouse : disparition inquiétante d'une adolescente de 13 ans

Une jeune fille de 13 ans est activement recherchée par les gendarmes et policiers des environs de Toulouse. Elle ne s'est pas rendue en cours ce matin à son collège de Saint-Jean et n'est pas non plus rentrée chez elle. Son téléphone a borné dans le centre de la ville rose en milieu de matinée.

Maëlyss DOUARD PETILAIRE n'est pas allée en cours ce lundi et n'est pas rentrée chez elle. - Gendarmerie Nationale Les gendarmes de la brigade de Toulouse Saint-Michel diffusent la fiche d'une ado de 13 ans qu'ils recherchent activement depuis ce lundi matin et dont ils jugent la disparition inquiétante. ⓘ Publicité Son cartable retrouvé à un arrêt de bus Maëlyss Douard Petilaire ne s'est pas rendue au collège Romain Rolland de Saint-Jean dans lequel elle est scolarisée en classe de 4ème. Les gendarmes indiquent qu'elle n'a sur elle ni pièce d'identité ni moyen de paiement et qu'elle ne possède pas de carte de transports Tisséo. Ils précisent que "avant de fuguer elle retiré 50 euros avec la carte bancaire de sa maman" et qu'elle "a rendu la carte". Son cartable a été retrouvé au niveau de l'arrêt de bus « LIMAYRAC » à Toulouse peu avant 10h. Avec à l'intérieur ses affaires scolaires ainsi que le chargeur de son téléphone portable. Son téléphone a borné à Toulouse rue Alsace Lorraine en fin de matinée. Description de la jeune fille Maëlyss mesure environ 1m65, elle est de corpulence fine, les cheveux châtain avec une coupe afro, et les yeux verts. Elle porte un pantalon en jean noir, un t-shirt noir avec une inscription face avant fluo verte et des chaussures CONVERSE noires. Pour toute information à communiquer, composer le 17.