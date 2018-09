Toulouse, France

Le nouveau procureur de la république de Toulouse, Dominique Alzeari est arrivé cet été pour succéder à Pierre-Yves Couilleau*, mais il a été officiellement "installé" ce lundi lors de l'audience solennelle de rentrée du Tribunal de Grande Instance.

Ce magistrat arrive de Mulhouse, mais ce n'est pas un étranger dans le Sud-Ouest puisqu'il a été procureur de la république de Saint Gaudens en 2004. Il a aussi exercé à Pau, à Montpellier ou encore à Perpignan.

Lutte contre les violences faites aux femmes

Dominique Alzeari annonce la couleur. A la tête du parquet à Toulouse, il veut gagner en rapidité dans le traitement des affaires. Il veut aller plus loin dans la lutte contre les violences faites aux femmes et apporter un meilleur suivi aux auteurs de ces violences. "Les violences faites aux femmes se traitent d'abord par une réponse pénale systématique et qui peut être emprunte d'une grande sévérité" explique-t-il, mais il faut aussi amener les auteurs de ces violences à prendre conscience de ce qu'ils ont fait, avec des stages et différents moyens de suivi.

Il y a des systèmes de prise en charge qui associent des professionnels, y compris des psychologues, pour pouvoir amener (les auteurs de violences envers les femmes) à questionner leur comportement. Et souvent ça fait ressortir de véritables pathologies - Dominique Alzeari

Crime organisé et radicalisation

Le procureur veut développer et systématiser ces réponses, en complément des réponses pénales. Dominique Alzeari veut aussi mettre l'accent sur la lutte contre la fraude et le crime organisé. Il faut dit-il "approfondir les enquêtes". Le nouveau patron du parquet de Toulouse veut aussi poursuivre la bataille contre la radicalisation en "portant le fer sur les mineurs et les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à se radicaliser".

* Pierre-Yves Couilleau a été nommé procureur général près la Cour d'appel de Fort-de-France.