Toulouse : elle retrouve son vélo moins d'une heure après se l'être fait voler

Quelques secondes d'inattention ont suffi à cette Toulousaine pour voir son vélo électrique et le sac à main resté dessus disparaître. Elle avait déposé sa bicyclette sans l'attacher devant son domicile dans le quartier Saint-Georges le temps d'ouvrir sa porte ce lundi vers 17h.

Une heure plus tard et quelques centaines de mètres plus loin à proximité de la gare Matabiau, la Brigade Anti Criminalité du commissariat de police remet la main sur ses biens. Trois jeunes garçons de 15 et 18 ans s'en était emparés. Ils ont été confondus alors qu'ils fouillaient le sac à main de la propriétaire du vélo.

En garde à vue dans les locaux de la sûreté urbaine rive droite, ces jeunes auraient d'abord nié les faits avant d'avouer. Ils devaient passer devant le juge ce mercredi soir.