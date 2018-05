Toulouse

Ordonnée le tribunal administratif de Toulouse par une décision du 2 mai, l'évacuation de l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès s'est effectuée tôt ce mercredi matin. Peu avant 4h du matin, policiers et CRS sont intervenus pour évacuer les quelques dizaines d'étudiants et soutiens présents. Une évacuation dans le calme et sans interpellation.

Dans un communiqué l'Union des étudiants de Toulouse ( UET) appellent les étudiants à se retrouver devant la gare Matabiau pour y tenir une assemblée générale dans la matinée. L'accueil de l'université et le grand amphithéâtre étaient occupés depuis le 6 mars dernier.

Le communiqué de la préfecture de Haute Garonne

Le communiqué ce mercredi matin de la préfecture de Haute Garonne - préfecture de Haute Garonne

Le bâtiment de l'Arche évacué ce mercredi matin © Radio France - Guillaume Farriol

D'importants dégâts à l'intérieur

A l'interieur les dégâts sont importants © Radio France - Guillaume Farriol

Au dernier étage de l'Arche les dégâts sont importants © Radio France - Guillaume Farriol