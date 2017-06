Toulouse: Gay Pride, festival Rio Loco, Fête de la Musique les grands événements de juin sous haute surveillance

Après les attentats de Manchester, de Londres et l'attaque du parvis de Notre Dame les grands événements populaires de juin à Toulouse renforcent leur sécurité.

Marche des Fiertés samedi 10 juin, festival Rio Loco du 15 au 18 juin, Fête de la Musique avec le grand concert de France Télévision place du Capitole, Toulouse s'apprête à vivre une série de grands événements populaires qui vont attirer des dizaines de milliers de personnes. Après les attentats en Angleterre et l'attaque d'un policier à Paris les dispositifs de sécurité vont être renforcés

Trois risques principaux

Pas de révolution par rapport à ce qui est déjà en vigueur, mais la Préfecture de Haute Garonne a tout de même demandé aux différents organisateurs de prendre en compte "3 principaux risques identifiés". L'attaque par arme blanche ou arme à feu, la voiture la personne ou le colis piégé et enfin l'attaque au véhicule bélier, comme lors du 14 juillet dernier à Nice. C'est d'ailleurs pour éviter ce dernier cas de figure que les plots et les murs de bétons se multiplieront lors des festivités , comme ce samedi avec la Marche des Fiertés. Les forces de l'ordre seront plus épaulées qu'à l'ordinaire par les associations pour assurer la sécurité des participants

Les plots de sécurité en béton vont se multiplier aux abords des manifestations - Bénedicte Dupont

Au festival Rio Loco sur la prairie des Filtres, la mairie indique que des équipes du Raid seront notamment présentes en veille à proximité du site.Comme pour la Fête de la Musique place du Capitole, les contrôles d'accès, la vérification du contenu des sacs et les palpations seront systématiques et obligatoires pour les 17 000 spectateurs attendus au concert retransmis par France2.

Le dispositif de sécurité du 14 juillet et du feu d'artifice sur la Garonne est quant à lui toujours en cours de préparation indique la Préfecture; mais il sera là encore renforcé par rapport à 2016.