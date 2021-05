Toulouse : il aurait tué sa belle-mère après lui avoir volé 120.000 euros, il encourt la perpétuité

Un Toulousain de 65 ans encourt la prison à perpétuité. Cet ancien haut cadre à la CARSAT aurait tué sa belle-mère nonagénaire en janvier 2014 pour une sombre histoire d’argent. Il est jugé à partir de ce lundi après-midi et jusqu’à la fin de la semaine devant la cour d’assises de Haute-Garonne.

La cour d'assises de Haute-Garonne juge toute cette semaine un Toulousain de 65 ans accusé du meurtre de sa belle-mère début 2014. Le corps n'avait été retrouvé qu'un mois plus tard. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Escroquerie et meurtre

L’accusé est aussi poursuivi pour escroquerie. sur personne vulnérable Il aurait tué sa belle-mère âgée de 91 ans en lui portant des coups après lui avoir volé une importante somme d’argent : 120.000 euros.

Il avait procuration, réelle ou falsifiée, cela reste à démontrer, sur le compte en banque de la vieille dame. Elle se rend compte du pot-aux-roses, au cours d’une discussion à son domicile elle lui demande de rembourser, il refuse et la situation dégénère.

Haut cadre à la CARSAT

Ce très haut cadre à la CARSAT, la caisse de retraite de de santé, aurait ensuite laissé le corps sans vie dans l’appartement quartier du Mirail et continué à mener une vie normale avec sa femme et leurs deux filles pendant un mois. Il aurait finalement fait mine de découvrir le corps puis prévenu les secours en parlant de mort naturelle. Confondu par les enquêteurs au bout de plusieurs mois, il est placé sous bracelet électronique. Avant de le rompre, de faire l’objet d’un mandat d’arrêt international et d'être à nouveau interpellé.