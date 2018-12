Toulouse : il braque le fast food avec un fusil mitrailleur

Toulouse, France

Il est 20h50 quand un jeune homme de 23 ans entre dans le fast food de l'avenue Koenigs. Il tient dans ses mains un AK 47, un fusil d'assaut. L'arme n'est pas chargés mais elle suffit pour menacer le gérant et se faire remettre les 1500€ de la caisse. Le vigile s'interpose, il est blessé et le braqueur ressort du restaurant. Dans la rue il tente de voler la voiture d'une femme quand les policiers de la brigade anti criminalité arrivent. Le braqueur est interpellé et placé en garde à vue. C'est le service de la sûreté départementale qui est chargé de l'enquête.