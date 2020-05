Toulouse : il percute un grand-père et son petit-fils de 2 ans, le motard en fuite interpellé

Il avait pris la fuite après avoir violemment percuté un septuagénaire et un enfant de deux ans dans le quartier Saint-Agne. Le motard de 28 ans a été interpellé 45 minutes plus tard aux Izards. Le grand-père est entre la vie et la mort à l’hôpital