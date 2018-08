Toulouse, France

De la tôle froissée, deux kilomètres à contre-sens et un policier blessé, c'est le bilan de la folle équipée d'un automobiliste sur le périphérique toulousain.

Vers 16 heures, l'homme force d'abord un contrôle de police dans le quartier Purpan. Il percute au passage une voiture de service et celle d'un particulier, sans faire de blessé. Puis le chauffard s'engage en sens inverse sur le périphérique intérieur depuis Purpan, direction la sortie Langlade.

Il bloque le policier contre le parapet.

Par miracle, sur cette portion de deux kilomètres environ, il ne percute aucune voiture alors que le trafic est chargé à cette heure. En sortant par la bretelle, toujours à contre-sens et poursuivi par les policiers, il coince un agent à moto contre le parapet. Le policier s'en sort avec des éraflures et des ecchymoses, mais il a été hospitalisé au CHU Purpan. Le chauffard après avoir abandonné son véhicule et tenté de fuir à pied, a été rattrapé et placé en garde à vue.