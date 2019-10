Toulouse : il volait ses victimes sous anesthésie

Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé ce mercredi pour vol de carte bancaire. Il s'introduisait dans les cliniques et les hôpitaux et s'en prenait aux personnes sous anesthésie. Il a reconnu 22 vols.

Toulouse, France

Le processus était bien rodé. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé ce mercredi pour vol de carte bancaire. Le suspect s'introduisait dans des cliniques et des hôpitaux et s'en prenait aux patients les plus vulnérables.

Il attendait que ses victimes soient anesthésiées pour voler leur carte bancaire. Puis au réveil, il les appelait sur le téléphone de leur chambre, en se faisant passer pour un policier, et il demandait le précieux code à quatre chiffres. Les victimes encore dans un état second coopéraient.

Un préjudice allant de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros

Au mois de juin dernier, la police toulousaine est alertée pour un premier vol, un patient qui s'est vu dérobé 1 100 €. Rapidement, 4 autres personnes se manifestent avec la même histoire.

Mais le suspect n’agissait pas que dans la région. Des faits similaires sont répertoriés aux quatre coins de la France, en Ille-et-Vilaine, dans le Calvados, etc.

22 vols de cartes bancaires

Les investigations menées par la Brigade territoriale du Mirail permettent de remonter à un suspect. Un homme d'une cinquantaine d'années. Il a été arrêté mercredi à Bordeaux. Il avait 2 000 € en liquide chez lui plus des bijoux.

En garde à vue, il a reconnu pas moins de 22 vols. Il devait passer en comparution immédiate vendredi après-midi.