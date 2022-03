Toulouse : ils se rencontrent sur Snapchat, elle l’invite chez elle, il repart avec sa voiture

La jeune femme de 22 ans s'est fait voler sa voiture et sa carte bancaire. L'auteur présumé a été arrêté.

C’est une rencontre dont elle aurait certainement préféré se passer ; une Toulousaine de 22 ans s’est fait voler sa voiture et sa carte bleue par un jeune homme rencontré sur le réseau social Snapchat.

Un véhicule et une carte bancaire dérobée

Les faits remontent à mi-février. Les deux jeunes gens discutaient depuis quelques temps quand la victime a décidé d’inviter le garçon chez elle, quartier Borderouge, pour faire plus ample connaissance. Mais après la rencontre, le jeune homme de 26 ans est reparti avec les clés du véhicule. La carte bancaire de la jeune fille était à l'intérieur. Le voleur présumé en a profité pour faire des achats grâce au paiement sans-contact pour un montant d'une trentaine d’euros.

L'auteur présumé confondu par la vidéosurveillance

La voiture a été retrouvée deux jours plus tard. L’auteur présumé a été retrouvé grâce à des recherches des policiers sur les caméras de vidéosurveillance et sur les réseaux sociaux. Il a été placé en garde à vue ce mercredi et devra s’expliquer devant la justice au mois de juin.