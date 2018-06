Toulouse : ils travaillent gratuitement pour éviter la prison

Par Olivier Lebrun, France Bleu Occitanie

Depuis un an et demi, la justice toulousaine teste le TNR, le travail non rémunéré. Les auteurs de petits délits peuvent éviter le procès en travaillent gratis dans des collectivités locales. Le procureur de Toulouse tire le bilan de l’expérience.