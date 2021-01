Toulouse : l’affaire du "machiniste diabolique" du Capitole bientôt jugée

C’est une affaire digne d’un film. Le 28 janvier 2015 à Toulouse lors d’une représentation de "Tristan et Yseult" au Théâtre du Capitole, un élément de décor pesant 212 kilos frôle le ténor américain Robert Dean Smith. Un machiniste de 37 ans est alors accusé d’avoir trafiqué les commandes numériques. Aujourd’hui, six ans après les faits on apprend qu’il sera prochainement jugé devant le tribunal correctionnel, et toute cette histoire refait surface.

Le public du Capitole médusé

Imaginez cette soirée de janvier 2015. C’est LA générale de "Tristan et Iseult" au théâtre du Capitole, tout ce que Toulouse compte d’amateurs d’opéra est là, les abonnés sont aux premières loges, et ô scandale, l’histoire ne se termine pas comme elle aurait dû. Sur scène, Tristan incarné par le ténor américain Robert Dean Smith fait un roulé-boulé alors qu’il aurait dû simuler la mort. Le rocher en carton-pâte de 212 kilos tombant à pic qui aurait dû s’arrêter à plusieurs mètres de lui, n’est qu’à 60 petits centimètres de son visage.

Le public était médusé parce que ça changeait la fin de l'histoire. Tristan aurait dû mourir sous un rocher et le ténor l'évite en faisant un roulé-boulé" - maître Alexandre Martin, avocat de la défense

Un différend entre machinistes ?

Après enquête, le théâtre découvre que le programme qui commande les décors de façon numérique a été saboté. Le machiniste est montré du doigt, il aurait agi ainsi pour nuire à un collègue avec qui il venait d’avoir un différend. L’homme nie en bloc, reste employé municipal et devient même régisseur dans un autre théâtre toulousain. Aujourd’hui il n’est plus poursuivi pour violences volontaires aggravées mais le juge d’instruction retient la modification frauduleuses de données et l’entrave au fonctionnement d’un système automatisé.

Quant au ténor, il ne porte pas plainte et ne sera donc pas présent au procès :

Le ténor n'a jamais souhaité répondre aux convocations de la justice. Passé sa singulière frayeur, je crois que cette histoire ne l'a pas véritablement traumatisé." - Alexandre Martin

L’ancien machiniste encourt 5 ans de prison et 150.000 euros d’amende.