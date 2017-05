Toulouse : l'antenne du RAID est ouverte depuis 6 mois et elle ne chôme pas!

Installée depuis le 7 novembre 2016, l'antenne du RAID de Toulouse a été inaugurée vendredi dernier par le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl. Visite discrète pour ne pas interférer dans la fin de la campagne présidentielle. Zoom sur ce service d'élite marqué par l'affaire Mérah.

Le Raid , les super policiers spécialisés dans les situations de crise (prise d'otage, forcené, et désormais terrorisme) ont une unité à Toulouse depuis 6 mois (ouverte le 7 novembre précisément). Une ouverture qui correspond à la mise en place du Schéma National d'Intervention : toutes les régions sont maintenant couvertes par une antenne du RAID et tous les services de sécurité doivent travailler ensemble pour être plus efficaces face au terrorisme.

A Toulouse, les hommes du RAID sont une vingtaine. Ils viennent du siège du RAID à Bièvres en région parisienne, d'autres antennes régionales ou bien font partie des recrues. Le ministère a en effet boosté les effectifs depuis la vague d'attentat. Leur antenne est située à Colomiers dans un site discret et ultra sécurisé. Dans leur bâtiment : les services administratifs, une salle de sport ultra moderne et le stockage de tous leurs matériels et véhicules blindés ou d'intervention. L'un de leurs camions noirs a même servi pour évacuer les blessés lors des attentats du Bataclan en 2015.

Chaque agent du RAID en mission porte un équipement qui pèse en moyenne 30 kg. © Radio France - Stéphanie Mora

Avoir une unité à Toulouse était une nécessité.

Jusqu'ici c'était l'unité de Bordeaux ou même celle de Marseille qui intervenait dans l'ex Midi-Pyrénées. Mais la menace terroriste change la donne. Toulouse, depuis l'affaire Mérah, est surveillée de près et le service du RAID lui-même a vu ses missions évoluer comme l'explique Jean-Baptiste Dulion le chef du RAID au niveau national :

"On travaille énormément avec la Direction générale de la sécurité intérieure et avec la Sous direction anti-terroriste. On fait beaucoup beaucoup d'interpellations. Mais on continue aussi à traiter les prises d'otage et la maîtrise des forcenés. Pour nous la clé c'est d'être extrêmement rapide donc on a des petites unités d'intervention dans toutes les régions, très bien équipées et qui peuvent intervenir très vite. Pour nous c'est vraiment un plus." Jean-Baptiste Dulion.

Et puis le RAID restait marqué par l'affaire Mérah. Sa présence dans la région était devenue indispensable comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur Mathias Fekl : "Toulouse a été meurtrie en 2012, par l'assassinat de militaires, par l'assassinat dans l'école juive. C'est évidemment aussi à eux que nous pensons en installant cette antenne du RAID ici".

Le ministre de l'intérieur Mathias Fekl : "l'antenne du RAID de Toulouse montre qu'aucun territoire ne doit être éloigné des moyens rapides de sécurité" © Radio France - Stéphanie Mora

"Depuis son arrivée le 7 novembre dernier, l'unité du RAID de Toulouse a déjà mené 13 opérations de lutte contre la criminalité, quatre pour des affaires de terrorisme et procédé à 29 interpellations (dont 6 pour terrorisme)" Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur.

Jean-Baptise Dulion, le chef du RAID © Radio France - Stéphanie Mora

Autre point important : l'antenne du RAID travaille en étroite collaboration avec le GIPN, la brigade cynophile et le service de déminage toulousain. Ils seront tous bientôt sur le même site. Depuis leur arrivée les hommes du RAID ont même participé à huit d'exercices commun de simulation d'attentat ou de meurtre de masse comme récemment dans un centre commercial de Pau avec d'autres services de la région Nouvelle Aquitaine. Mathias Fekl conclue : "la complémentarité des services est indispensable pour apprendre à se connaître et être plus efficace". La guerre des corps de sécurité serait bel et bien terminée.