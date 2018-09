Toulouse, France

Les gendarmes de la compagnie de Toulouse Saint-Michel ont avancé dans leur enquête, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une scène de viol collectif.

Les faits remonteraient au week-end dernier d'après le parquet et se seraient produits dans une discothèque de Balma, à l'est de Toulouse. Une jeune femme a été victime d'un viol en réunion. Cette agression a été filmée et diffusée sur Snapchat, le réseau social prisé par les adolescents, avant d'être relayée sur twitter. Plusieurs internautes, choqués, ont alors alerté la police et la plateforme pharos du ministère de l'Intérieur (plateforme d'harmonisation, d'analyse, de regroupement et d'orientation des signalements).

La victime identifiée

Les cyber-enquêteurs de Pharos ont pu obtenir le blocage de la vidéo et ont transmis l'affaire au procureur de la République de Toulouse, qui a demandé aux gendarmes de la compagnie Toulouse Saint-Michel d'enquêter. D'après le parquet, ils auraient réussi à identifier la victime et devraient l'entendre dans les prochaines heures. Les agresseurs présumés, eux, sont encore en cours d'identification.