Un étudiant en médecine à Toulouse soupçonné de viol et d'agression sexuelle, placé en détention provisoire

Un étudiant en médecine à Toulouse, âgé de 23 ans, mis en cause dans quatre viols et deux agressions sexuelles en état d'ivresse, a été mis en examen mercredi et placé en détention provisoire, selon le parquet de Toulouse qui confirme une information de France 3 et 100% Radio . Il y aurait six victimes potentielles, mais seulement deux victimes âgées de 22 à 23 ans ont déposé plainte en juillet dernier pour des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021. Les faits auraient eu lieu lors de fêtes étudiantes, mais aussi dans le cadre privé. Certaines victimes seraient d'anciennes petites amies du mis en cause.

L'étudiant placé en détention provisoire

Une information judiciaire est ouverte depuis jeudi pour "viol et agression sexuelle en état d'ivresse". L'état d'ivresse est une circonstance aggravante qui augmente la peine encourue, soit vingt ans de prison dans ce cas-là. L'étudiant, âgé de 23 ans étudie à la faculté de médecine de Toulouse, l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Le mis en cause a contesté les faits lors de sa garde à vue, mardi. Il était jusqu'ici inconnu de la justice. Son casier judiciaire est vierge.

L'enquête est désormais sous la houlette d'un juge d'instruction, confiée à l’unité des atteintes aux personnes de la Sûreté urbaine, qui va notamment chercher à savoir si d’autres victimes sont concernées par ces faits, s'ils se sont tous déroulés dans le même contexte et avec cet état d'ivresse. Il va falloir étudier la personnalité du mise en cause, son état psychologique ainsi que celui des victimes. Selon France 3, cet étudiant est le fils d'un chirurgien toulousain également enseignant à la faculté de médecine.

Des chiffres accablants sur les violences sexuelles à l'université

Le 18 mai 2021, l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) rendait déjà un rapport accablant sur les violences sexistes et sexuelles subies par les étudiants en médecine. 32% des étudiants en médecine ont été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel et 15% ont déjà subi une agression sexuelle. À l’université, 93% des agressions sexuelles sont perpétrées par des étudiants, le plus souvent à l’occasion d’événements comme des week-ends, soirées ou galas.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes à l'Université

Contactée par France Bleu Occitanie, la responsable de la commission "Bien être", mise en place depuis deux ans au sein de l'UFR Santé à l'université Toulouse III Paul Sabatier, nous précise que leur cellule d'écoute "n'a pas été saisie concernant ces faits". Cette commission suit les étudiants en médecine dès le premier cycle, précise Sophie Séronie-Vivien. Elle a proposé cette année un atelier de sensibilisation aux violences de genre, pour savoir comment réagir et une formation théâtralisée sur les violences sexuelles et sexistes.

L'université Toulouse III Paul Sabatier dit avoir "pris attache avec le procureur de la République et collabore avec ses services sur ce sujet". La direction de la communication ajoute que "Les plaignantes ont directement porté plainte auprès des services de police. Elles n’ont pas sollicité les dispositifs d’écoute et de signalement mis en place par l’université. Dès que l'université aura davantage d'information sur cette affaire, tout sera mis en œuvre pour engager les actions de protection et sanctions qui relèvent de notre compétence."

Il existe aussi au sein de l'université une mission Égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations qui organise des actions de sensibilisation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et possède également une cellule d'écoute dans les cas de violences sexuelles et sexistes, et plus largement les violences liées à une discrimination, ouverte aux victimes et aux témoins. Un référent égalité femme-homme a été désigné récemment, un service interuniversitaire propose aussi des consultations avec un médecin sexologue pour sensibiliser aux violences sexuelles et sexistes, et à la notion de consentement.

Récemment, un travail collectif a été mené entre les services de scolarité et juridique ainsi que la cellule d’écoute pour améliorer le processus de signalement dans notre université pour plus d’efficacité. Chaque année des campagnes de sensibilisation (affichage, stand de prévention) sont organisées sur les campus de l’université et des formations sur cette problématique sont proposées à nos associations étudiantes. Ces actions ont vocation à être continuées et amplifiées pour le bien-être et la sécurité de notre communauté estudiantine.