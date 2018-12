Toulouse : l'heure des plaidoiries au procès Bourseau

Toulouse, France

Les six avocats de la défense se sont succédés à la barre de la cour d'assises de Haute Garonne ce jeudi, au lendemain du lourd réquisitoire de l'avocat général qui a demandé les deux peines les plus lourdes du code contre Taha Mrani Alaoui et Zakariya Banouni. La perpétuité pour le premier, trente ans de réclusion contre le second. Une journée en deux temps. La défense de Zakariya Banouni le matin, et celle de Taha Mrani Alaoui après la pause de la mi-journée.

Écrasé par la culpabilité et la honte

_Plus de trois heures durant les trois avocats de Zakariya Banouni ont tenté d'humaniser leur client, rappelant son jeune age au moment des faits, 18 ans, et son caractère influençable, car dépressif. "__Des actes en décalage énorme, absolu, avec l'humanité de ce garçon"dit maitre Alexandre Martin, avant que son confrère, Georges Cathala pointe lui les ravages de la drogue qui fait qu'un "gamin exemplaire devient un homme au comportement excécrable"_.

Sur le banc des accusés Zakariya Banouni pleure en silence, au même rythme que son père qui pour la premiére fois a pris place au premier rang de la salle.

"Mais quel salaud tu es!"

L’après midi, la mission des avocats de Taha Mrani Alaoui s'avérait plus compliquée. L'idée du cambriolage c'est lui, les armes c'est lui, le meurtre c'est lui aussi et l'idée de plonger le corps dans l'acide c'est toujours lui. "on ne choisi pas de devenir, comme lui, un déchet" a clamé son défenseur Pierre Alfort qui voit dans la drogue dure le moyen de "combler un gouffre narcissique" après l'échec au concours d'entrée de polytechnique pour lequel pourtant il semblait programmé. L'avocat notait également qu'en "25 ans de carrière" c'est seulement la deuxiéme fois qu'il entend requérir la perpétuité, dénonçant au passages les "hypothèses extrêmement déplaisantes" de l'avocat général.

A la suite, Maître Martial a concédé aux jurés qu'ils peuvent penser de lui "mais quel salaud tu es! et c'est vrai, mais il reste encore en lui un peu d'humanité", leur réclamant une "peine juste". la décision doit tomber dans la journée de vendredi.