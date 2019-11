Toulouse : l'homme de ménage volait et revendait les voitures de la concession qui l'employait

Une concession automobile de Toulouse volée par son propre homme de ménage. L'homme de 46 ans a d'ailleurs été condamné ce jeudi en comparution immédiate par le tribunal de Toulouse à 18 mois de prison, dont huit mois ferme. De novembre 2018 à mai 2019, il réussit à voler cinq voitures à ce garage de l'avenue des Etats-Unis.

Il s'agissait de voitures banales, passe-partout, et uniquement des occasions. Ce garage propose en effet de reprendre les anciens véhicules en échange de l'achat d'une voiture neuve. Ainsi, le soir venu, en toute discrétion, cet homme de ménage entrait dans le bureau, prenait la clé, la carte grise, et le dossier de reprise du véhicule qui l'intéressait, et s'en allait à bord de cette voiture sans laisser aucune trace.

Il revendait les voitures à d'autres garages

Pour brouiller les pistes, il mettait ensuite tous les papiers au nom de sa compagne, avant de revendre très rapidement les voitures à d'autres garages. Ceux-ci ne se sont rendu compte de rien, puisque tous les papiers semblaient en règle. Ni vu ni connu, l'homme empochait l'argent et recommençait son petit manège, qui lui rapporte au final plusieurs milliers d'euros.

La concession a porté plainte et l'enquête a été menée par le groupe judiciaire de voie publique de la sûreté départementale de Haute-Garonne. L'homme était déjà connu de la justice. Sa compagne, qui avait aussi été placée en garde à vue, n'a pas été poursuivie. Elle assure qu'elle ne savait pas que ces voitures étaient volées.