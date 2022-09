Toulouse : l'un des deux agresseurs du pont Saint-Pierre arrêté et mis en examen

L'un des deux agresseurs du pont Saint-Pierre de Toulouse a été arrêté et mis en examen. C'est le procureur de la République Samuel Vuelta Simon qui l'annonce.

L'agression fin aout avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voyait un homme roué de coup par deux autres et se faire écraser par leur scooter. L'homme mis en examen pour violences aggravées a été présenté à un juge. Il a entre 25 et 30 ans. Le parquet demande son placement en détention provisoire.