Toulouse : la batterie de cigarette électronique explose, la voiture prend feu

A Toulouse, une voiture a pris feu ce mardi matin, vers 7h et demi, du côté de Montaudran. D'après les premières constatations, c'est la batterie d'une cigarette électronique qui a provoqué l'incendie.

Fumer tue : cet automobiliste a failli le vérifier de manière particulièrement dramatique. Il est 7h30 ce mardi matin lorsque son véhicule s'embrase. Il s'arrête immédiatement le long de la D916, qui longe l'autoroute A61, et parvient à sortir de la voiture, et à extraire sa valise du coffre. Les pompiers interviennent rapidement et réussissent à circonscrire le feu. Le conducteur est indemne.

D'après les premières informations, le feu aurait été provoqué par la batterie d'une cigarette, rangée dans la valise dans le coffre de la voiture. Sans protection, ces batteries peuvent s'enflammer au contact d'objets métalliques.

D'autres explosions similaires à Toulouse

Le frottement d'une batterie sans étui contre des pièces de monnaie peut suffire à la faire exploser. Ces explosions sont plutôt rares, mais à Toulouse on se souvient de ce jeune homme dont la cigarette électronique avait brutalement pris feu, le 1er novembre dernier, dans sa poche. La scène impressionnante avait été filmée par une caméra de vidéo-surveillance. En septembre 2016, un autre vapoteur toulousain avait été brûlé par l'explosion d'une batterie de cigarette alors qu'il était au volant. Elle avait transpercé la poche de son jean, avant de partir comme une fusée, et de mettre le feu à l'arrière de son véhicule.