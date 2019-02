Toulouse : la décision d'interdire ou d'autoriser le film sur l'affaire Viguier sera rendue le 22 février

Toulouse, France

On saura le vendredi 22 février 2019 si le film sur l'affaire Viguier Une intime conviction est interdit ou pas en salles. Une audience s'est tenue ce mardi matin au tribunal de grande instance de Paris. L'amant de Suzanne Viguier, Olivier Durandet, avait demandé l'interdiction de la diffusion du film pour atteinte à la vie privée. Le long-métrage sur l'affaire toulousaine sorti début février, a été réalisé par Antoine Raimbault.

Maître Emmanuel Tricoire défend Olivier Durandet qui souhaite tourner la page et qu'on respecte sa vie privée, ce que n'aurait pas fait le film selon lui : "Mon client a refait sa vie et aujourd'hui _il se trouve confronté avec ça qui est remis sur le devant de la scène sans que personne ne prenne la moindre précaution de consulter, savoir si on pouvait utiliser son nom_, de savoir comment les choses pouvaient se passer. Un auteur fait ce qu'il veut, il n'est pas soumis à des règles déontologiques et cette liberté-là parfois on en abuse. Et dans ce film là, je trouve qu'on en a abusé."

Dans le camp d'en face, l'avocate Me Anne Boissard qui défend le réalisateur Antoine Raimbault soutient qu'il n'y a aucune atteinte à la vie privée : "Lorsque le film a été écrit, tourné, monté, _rien d'intime n'a été mis concernant les véritables protagonistes de l'affaire Viguier_. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien dans ce film qui concerne la vie privée d'Olivier Durandet comme celle d'ailleurs de Jacques Viguier." La décision du tribunal sera rendue le 22 février à 15h.