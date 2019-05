Toulouse : la ligne A bientôt prête pour le doublement des rames

Toulouse, France

C'est un projet "inédit" d"'une complexité inouïe". Les travaux pour le doublement de la ligne A ont bien avancés. "C'est à la fin normalement qu'on peut dire, si on a été dans les temps. Mais déjà on peut dire qu'on _a respecté les délais et le budget_" se félicite Francis Grass, président de Tisséo Ingénierie et adjoint à la mairie de Toulouse.

La station Jean-Jaurès repensée

Deux ans après le début des travaux, ils arrivent dans leur phase finale. Seule la station Jean-Jaurès fait encore l’objet de travaux de gros oeuvre. Il faut dire que cette gare qui est traversée par près de 90 000 voyageurs par jour est entièrement repensée pour le doublement de la ligne. Les travaux pour l'élargissement du quai doivent prendre fin en juillet. La nouvelle liaison pour les passagers avec la ligne B et la future sortie sur les ramblas seront achevées en septembre.

L'ouverture des quais élargis de la station Jean-Jaurès est prévue en juillet © Radio France - Théo Caubel

Entre temps, les premiers quais élargis seront ouverts aux publics. Les usagers devront néanmoins faire attention, les rames pourront alors s'arrêter dans ces nouvelles parties.

La date pour le lancement n'est pas encore définie. Tisséo attend les premiers tests à blanc les 10 et 11 novembre pour fixer une date précise. Mais le passage aux rames XXL est prévu néanmoins début décembre.

Une nouvelle sortie va être créée vers les ramblas d'ici septembre © Radio France - Théo Caubel

Une fréquence des rames réduite

Cependant, le doublement des rames ne signifie pas pour autant un doublement des capacités d'accueil. La fréquence des rames va être modifiée à l'ouverture. Aujourd'hui à l'heure de pointe, il y a une rame toute les 1'10 mn, après le doublement cela sera toutes les 1'40 mn. Cela permettra une progression de 20 % de la capacité. Mais suivant l'évolution de la fréquentation, la fréquence va être augmentée. D'ailleurs, Tisséo a déjà fait la commande de nouvelles rames pour pouvoir multiplier les passages rapidement.