Toulouse : la ligne B du métro partiellement interrompue pour une durée indéterminée

Les pompiers ont été appelés vers 16h30 ce mercredi. Un dégagement de fumée a été signalé à la station Jeanne d'Arc du métro toulousain. Par sécurité, la station a été évacuée et une grande partie de cette dernière ne circule plus et ce pour une durée indéterminée annonce Tisséo.

Voici les stations non desservies :

Carmes

François Verdier

Jean Jaurès

Jeanne d'Arc

Compans - Caffarelli

Canal du Midi

Minimes - Cl. Nougaro

Barrière de Paris

La Vache

Trois Cocus

Borderouge

Le reste de la ligne B, entre les stations Ramonville et Palais de Justice, fonctionne normalement.