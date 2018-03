Toulouse, France

C'est un chauffeur routier qui apercevant de sa cabine un corps sur le terre-plein central de la rocade Arc-en-ciel a donné l'alerte ce mardi matin vers 07h20. Sur place, policiers et pompiers ont découvert le corps sans vie d'un homme allongé entre les voies de circulation de la rocade à hauteur du quartier Saint-Simon.

Appel à témoins

La victime présente plusieurs traces de blessures et fractures au niveau du bassin et des jambes, elle a pu être identifié grâce à ses papiers. Il s'agit d'un homme âgé de 44 ans qui pourrait être domicilié à Carcassonne. Il pourrait s'agir d'un piéton qui a été percuté alors qu'il marchait sur la rocade. L'accident pourrait avoir eu lieu entre minuit et le petit matin dans la nuit de lundi à mardi.

La police lance un appel à témoins à toutes les personnes qui auraient pu apercevoir cet homme ou assister à un accident. Les éventuels témoins sont invités à joindre la brigade accidents du commissariat de Toulouse au 05.61.12.74.74 ou au 05.61.12.78.90.