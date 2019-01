Toulouse : la police lance un appel à témoins après la mort d'un motard

Toulouse, France

La brigade accidents et des délits routiers de la Police de Toulouse recherche des témoins suite à un accident mortel de la circulation. L'accident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, entre 03h30 et 05h30 du matin à hauteur du rond-point de l'abbé Guillaume Lafforgue situé entre le boulevard Netwiller et rue Ebelot, quartier Croix-Daurade. Le motard avait 23 ans, il était seul en cause.

Le lieu de l'accident samedi matin, quartier Croix Daurade à Toulouse. - Google Maps

Si vous avez la moindre information permettant d'aider les enquêteurs, vous devez contacter le 05.61.12.78.93 ou le 05.61.12.80.68 en semaine aux heures ouvrables, ou le 05.61.12.77.77 en dehors des horaires de bureau.