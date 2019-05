Toulouse : le coup de gueule des pompiers après une intervention-piège

Toulouse, France

Ce samedi 11 mai, en début de soirée, les pompiers de la caserne Toulouse-Vion (Port Saint Sauveur) interviennent sur un feu de poubelle dans le quartier de la Reynerie au Mirail. Sur place, ils découvrent qu'une bouteille de gaz a été dissimulée dans le container. Et le camion est visé par des projectiles explosifs.

Le matériel de l'équipage est endommagé, mais aucun pompier n'a été blessé. La Police a été appelée en renfort. Le Sdis 31 demande une "réponse ferme et exemplaire face à l’incompréhension de ces actes intolérable". Les pompiers sont régulièrement victimes d'agressions verbales ou physiques et avaient lancé au plan national une campagne #TouchePasÀmonPompier en mars 2018.

Une quarantaine d'agressions recensées en Haute-Garonne en un an

Les agressions de pompiers sont en hausse de 23% en 2017 au niveau national. Dans la région Occitanie, 228 agressions ont été déclarées en 2017, dernier chiffre connu : 2 dans le Lot et l'Ariège, 3 en Aveyron, 7 dans le Gers et le Tarn-et-Garonne. Les chiffres augmentent significativement en Haute-Garonne avec 39 agressions en 2017 et dans le Tarn (42). Et le phénomène prend encore de l'ampleur en 2018, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas forcément dans les quartiers sensibles comme c'est le cas ici. Un bon nombre d'agressions verbales ou physiques ont eu lieu en dehors des villes, notamment lors de la prise en charge de personnes alcoolisées.