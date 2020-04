Toulouse: le maire demande à la police "de s'investir davantage", ça ne passe pas pour les syndicats

Jean-Luc Moudenc a tenu une conférence de presse ce vendredi suite à une série d'incidents dans la nuit de jeudi à vendredi quartier de la Reynerie à Toulouse, impliquant une dizaine de jeunes ne semblant pas respecter le confinement. Le maire de Toulouse a évoqué la possibilité d'un couvre-feu pour la ville. Il demande à la police nationale "de s'investir davantage" durant cette période de confinement, du fait de la baisse de la délinquance.

La déclaration a fait réagir le syndicat Alliance Police Nationale, majoritaire au sein des forces de l'ordre. Dans un communiqué publié ce samedi, le syndicat se dit "effaré" par les propos du maire. Pour Alliance, c'est oublier que même si la délinquance baisse, le contrôle du confinement reste "une mission chronophage et exigeante", parfois émaillée de violents incidents.

"Des propos hors sol"

Pour David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Occitanie, il s'agit "de propos hors sol", à une période "où les policiers sont plus que jamais mobilisés sur l'espace public pour procéder au contrôle et au bon respect du confinement, tout en étant parfois pris à partie et victimes d'agressions".

Une explosion des violences conjugales

A Toulouse et dans d'autres grandes villes, même si les chiffres de la délinquance sont en baisse depuis le début du confinement, David Leyraud souhaite aussi rappeler que les violences conjugales, elles, explosent. "Même s'il y a une baisse de la délinquance, il n'y a pas une baisse de l'activité, des interventions et des dangers que prennent les policiers chaque jour sur le terrain".