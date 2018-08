Une grosse prise pour les policiers de la brigade anti-criminalité de Toulouse. En exploitant un renseignement, ils ont pu interpellé neuf complices d'un trafic de tabac entre l'Andorre et la ville rose dans la nuit de dimanche à lundi. Récit.

Toulouse, France

Forts d'un tuyau sur une livraison de cigarettes du côté d'Arnaud Bernard, la place forte du marché noir du tabac à Toulouse, les enquêteurs de la brigade anti-criminalité ont mis la main sur une grosse cargaison.

Bénéfices estimés à près de 4000€

Dans la nuit de dimanche à lundi, les policiers toulousains se postent dans le quartier des Minimes. Vers 4 heures du matin, trois véhicules stoppent tout près d'eux et des hommes déchargent de gros sacs. A l'intérieur, 724 cartouches (380 de paquets de cigarettes, le reste en paquets de tabac à rouler). Les enquêteurs embarquent tout le monde : neuf Albanais qui ramenaient la marchandise d'Andorre.

Une partie de l'équipe a acheté les cigarettes puis franchi la frontière à pied, sac au dos, avant d'être récupérée quatre heures de marche plus tard, côté français en voiture. Les trafiquants comptaient récupérer environ 4000€ de leur expédition. La marchandise était probablement destinée à un grossiste sur le secteur Arnaud Bernard. Les neuf suspects ont vu leur garde à vue prolongée ce mardi. Sept personnes seront jugées dans les prochaines semaines, une autre en situation irrégulière a été placée au centre de rétention de Cornebarrieu et la dernière mise hors de cause.