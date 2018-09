Plus de quatre ans après le meurtre d'un homme de 25 ans attablé dans la pizzeria toulousaine, la cour d'appel de Toulouse prononce un non lieu. L’enquête n'a pas permis d'identifier le tireur ou son commanditaire.

Toulouse, France

"C'est un fiasco judiciaire" disait dès le mois de juin dernier l'avocate Stella Bisseuil alors qu'elle plaidait pour la réouverture de cette instruction, plus de quatre ans après les faits. L'assassinat, par erreur, d'un jeune homme de 25 ans, attablé dans la pizzeria "le Milano" route de Launaguet à Toulouse, et abattu à bout portant d'un coup de fusil à la pompe tiré dans la gorge. Une victime confondue avec l'un des protagonistes du trafic de drogue sur la Ville Rose à une époque où la guerre faisait rage entre bandes rivales. Neuf exécutions ont été recensées entre 2013 et 2017 dont celle de cet homme qui n'avait rien à voir, ni de prés ni de loin, avec les stupéfiants. Aucune des enquêtes n'a abouti.

Dans un communiqué l'avocate de la famille dit que "la justice a échoué à interpeller et sanctionner les coupables" et que "les parties civiles ne peuvent que s'en indigner".

L’enquête a buté sur la loi du silence. Ni le tueur ni son commanditaire n'ont pu être identifiés.