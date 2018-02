Toulouse, France

Les zones de "reconquête républicaine". C’est par ces mots que Gérard Collomb, le ministre de l'intérieur, a qualifié les quartiers choisis pour l’expérimentation de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) dans son plan détaillé le 8 février dernier. Trente quartiers en France bénéficieront de ce dispositif, dont le quartier du Mirail à Toulouse.

Vendredi 16 février, le préfet de la région Occitanie Pascal Mailhos, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, et plusieurs élus locaux se sont rendus dans ce quartier. Au programme : rencontres avec des associations et des habitants et visite du commissariat de quartier qui abrite 90 fonctionnaires. On sait déjà que 15 à 30 policiers supplémentaires vont venir en septembre prochain renforcer les effectifs du Mirail. Que va-t-il donc se passer jusqu’à leur arrivée ?

Quid des effectifs ?

Depuis plusieurs semaines, des groupes de travail sont déjà à l'œuvre. Ils sont composés de délégués de la préfecture, mais aussi des maires de quartiers, des conseils citoyens et de membre de la police. Ensemble, ils vont plancher pour évaluer les besoins en matière d'effectif. La décision finale, c'est le Ministère de l'Intérieur qui la prendra en lien avec le préfet de région. Pascal Mailhos qui a rappelé les objectifs de cette PSQ : la prévention, le contact avec la population, la discussion et la répression.

Les moyens techniques : l’exemple de la tablette NéO

Des moyens supplémentaires vont également être octroyés : au commissariat du Mirail, une dizaine de tablette Néo, pour Nouvel Equipement Opérationnel, sont déjà actives depuis un mois et demi. Et dans le quotidien, sur le terrain, « elles changent radicalement la façon de travailler, explique le Capitaine Eychenne, adjoint à la division du Mirail. On peut vérifier un permis de conduire, l’identité d’une personne, un téléphone ou une carte de paiement. Avant on faisait tout cela par radio, avec une file d’attente, cela pouvait prendre jusqu’à 15 minutes parfois. Avec ces tablettes, en deux minutes, on a une réponse. Cela génère moins de tensions lors d’un contrôle ».

Le commissariat du Mirail est doté d'une dizaine de ces tablettes Néo © Radio France - Stéphane Garcia

Pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, cette réforme sonne comme un constat d'échec de ces 15 dernières années. « C’est la réalité. Quand on voit l’évolution de certains délits, je pense en particulier au trafic de drogue. Il faut que la réponse soit adaptée et efficace et elle ne peut l’être qu’avec la participation et la collaboration des habitants du quartier.