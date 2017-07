Toulouse : le médecin suspecté d'avoir escroqué la CPAM peut à nouveau exercer

Mercredi, le tribunal correctionnel de Toulouse a levé l'interdiction de pratiquer du médecin suspecté de fraude à la CPAM. Un "soulagement" pour le généraliste toujours suspecté d'avoir détourné 420.000€.

C'est une petite victoire pour le médecin toulousain suspecté d'avoir escroqué 420.000€ à la CPAM.

Mercredi 26 juillet, le tribunal correctionnel de Toulouse a levé l'interdiction d'exercer que le juge avait prononcé lors de la mise en examen. "Une satisfaction et un soulagement" confie son avocat, Me Alexandre Martin. Le généraliste va pouvoir rouvrir son cabinet en attendant son procès le 2 octobre prochain. Il reste placé sous contrôle judiciaire d'ici là. Depuis le début de l'affaire, cet homme qui exerce depuis 17 ans et qui est installé dans le quartier du Mirail nie la volonté d'une fraude massive. Son avocat parle au contraire d'un médecin "humaniste" qui a voulu accomplir sa mission et soigner des sans papier et des migrants. "Il n'y a aucun acte fictif" martèle l'avocat.

Le médecin avait été placé en garde à vue le 11 juillet après une enquête de la Sûreté départementale sur un signalement de la Caisse primaire d'assurance maladie qui avait comptabilisé jusqu'à 115 consultations facturées en une journée, soit un patient vu toutes les cinq minutes.