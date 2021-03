Le procès d’un viol collectif à Toulouse, diffusé sur les réseaux sociaux

La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, le viol collectif d’une jeune femme de 19 ans en septembre 2018 sur le parking d’une boite de nuit, le « Carpe Diem » à Balma près de Toulouse. Les images diffusées sur Snapchat et Twitter avaient été vues des milliers de fois par les internautes, avant d’être signalées à la plateforme Pharos de la police. Deux ans et demi plus tard, quatre hommes de 21 à 27 ans comparaissent devant la cour criminelle de la Haute-Garonne (composée uniquement de magistrats professionnels). Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison.

« Le sentiment d’avoir été violée par le monde entier »

Le procès a lieu à huis-clos à la demande de la jeune femme qui reste aujourd’hui profondément traumatisée par le viol qu’elle a subi en 2018.

"Elle a demandé que les débats ne soient pas étalés sur la place publique. Comme son viol, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux", explique son avocate Maitre Ravyn Issa.

« Elle dit, moi, avec la diffusion de ces images, en plus d’avoir été violée par ces individus, j’ai la sensation d’avoir été violée par le monde entier. Parce que ce viol inhumain et atroce a été diffusé. Sa souffrance a été perçue par tout le monde. Beaucoup de personnes ont regardé cette vidéo avec attention. Certains l’ont signalée aux autorités, mais d’autres l’ont regardée, ma cliente a le sentiment d’avoir été violée par d’autres. »

Me Ravyn Issa - "Le sentiment d'avoir été violée par tout le monde" Copier

« D’un autre côté, heureusement qu’il y a eu ces vidéos." reconnait l'avocate "Car si elle a eu du mal à déposer plainte, c’est que pour elle, elle n’avait pas d’éléments de preuve. Donc heureusement qu’il y a eu ces vidéos. Elles ont eu un double emploi. _Un emploi positif dans le sens où cela permet des poursuites_, et un emploi extrêmement négatif, c’est le sentiment d’avoir été violée par tout le monde. »

Malgré les images, ils nient les faits

Un viol collectif que les quatre accusés, malgré des vidéos accablantes, continuent de nier, estimant que la victime était consentante.

Avant que le huis clos ne soit prononcé par le président de la Cour criminelle de Haute-Garonne, les quatre hommes accusés d'avoir participé au viol collectif ont décliné leur identité, "sans pour autant exprimer des regrets ou des excuses", observe Mtre Ravyn Issa.



Deux témoins, placés en garde à vue au début de l'enquête, ont longuement été entendus ce lundi matin. Capuche noire sur la tête, la victime fuit les regards, soutenue à l'audience par un bénévole de l'association France Victime. Après deux heures de débats, la jeune femme a demandé à sortir quelques minutes de la salle d'audience, visiblement ébranlée, avant de retourner dans la salle.



Il crie "Arrête, c'est un viol"

Les faits remontent au 16 septembre 2018, peu avant 6 heures du matin, alors que la discothèque le Carpe Diem à Balma , dans la banlieue de Toulouse, est sur le point de fermer. Trois amis, qui ne connaissaient pas la jeune femme avant cette nuit-là, l'entraînent vers le parking. Elle a bu plusieurs cocktails alcoolisés et fumé des joints.

Sur l'une des vidéos postée sur internet, un homme assistant au viol sur le parking dit à un ami participant à l'agression: "Arrête, c'est un viol". En vain. Tandis que les autres rigolent et attendent leur tour. Sur cette vidéo de 30 secondes, on entend la jeune femme crier, elle semble anesthésiée.



"C'est une soirée qui dérape dans un contexte d'alcoolisation ", estime Maitre Caroline Marty Daudibertières, avocate du seul accusé qui admet avoir violé la jeune femme, la vidéo est accablante pour lui. "Dans un premier temps, la relation est consentie, après..."

Les quatre accusés sont en détention provisoire depuis leur interpellation, au cours de la deuxième quinzaine d'octobre 2018.

"C'est un procès qui n'existe que par les réseaux sociaux", considère un des avocats de la défense Maître Robin Sénié-Delon. "La victime dit que ce n'est qu'après avoir vu les vidéos qu'elle s'est décidée à porter plainte".



Me Robin Senié - avocat de l'un des accusés - " le procès possible grâce aux réseaux sociaux" Copier

Lors du dépôt de plainte, face aux gendarmes, la jeune femme déclare s'être sentie comme"un jouet, une marionnette au milieu d'enfants qui se disputent".

Des vidéos qui viennent prouver le viol

La présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV), Emmanuelle Piet souligne un paradoxe : _"C'est terrible pour cette jeune femme, mais _la diffusion des images a permis aux enquêteurs d'avoir des preuves". Des analyses de traces ADN sur les vêtements de la jeune femme, ont également permis d'incriminer les agresseurs.

Selon la présidente du collectif, la plupart des viols passent sous les écrans radars et seulement 0,3% des violeurs sont condamnés. "Les viols en réunion, ou tournante, laissent des syndromes post-traumatiques très difficiles à soigner", ajoute-t-elle.



Le verdict de la Cour criminelle de Haute-Garonne est attendu jeudi soir.