Ouverture du procès hors norme de la mendicité bulgare à Toulouse

À Toulouse, le procès de la mendicité bulgare a débuté peu après 9h ce lundi matin. Il avait été reporté mi-janvier car cinq des prévenus avaient le Covid-19. C'est un procès hors norme, avec 18 prévenus, 11 hommes et sept femmes âgés de 20 à 60 ans, à qui il est reproché d'avoir exploité des compatriotes et de les avoir poussé à mendier aux carrefours et aux feux tricolores de la ville rose entre 2016 et 2018.

Pour ces raisons l’audience se tient en dehors du tribunal, salle Mermoz, sur l'Ile du Ramier. Les 33 victimes ont été rapatriées en Bulgarie et ne sont pas présentes à l’audience. Les prévenus encourent jusqu’à 10 ans de prison. Le procès doit se tenir jusqu’au mercredi 10 février.

À l’ouverture des débats, une des prévenus fait savoir qu’elle est malade – rien à voir avec le Covid - et ne peut assister aux débats. Son procès est disjoint et se tiendra le 9 février.