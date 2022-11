Toulouse : le sous-sol du Lycée Saint-Sernin inondé, les pompiers toujours sur place

Les pieds dans l'eau. Le sous-sol du Lycée Saint Sernin s'est retrouvé inondé en début d'après-midi ce samedi 19 novembre, la faute a une canalisation qui s'est rompue.

500 mètres cube d'eau retirés

Les pompiers sont arrivés sur place à 14H42 et sont toujours à pied d'œuvre plus de six heures après le début de l'intervention. Au plus fort de la mobilisation : deux véhicules ainsi que neuf pompiers étaient sur place. Près de 500 mètres cube d'eau ont été retirés du sous-sol.

L'opération devrait se terminer dans le courant de la nuit.