Toulouse : le toit d'un immeuble de trois étages s'effondre en plein centre-ville

Toulouse, France

Ce vendredi 29 novembre à la mi-journée, les pompiers de Haute-Garonne sont intervenus au 4 de la rue Cujas, entre la place de la Bourse et la Daurade, en, plein cœur du centre historique de la ville rose. À midi, la toiture d'un immeuble actuellement inoccupé de trois étages s'est effondrée. La rue a été fermée.

Quatre chiens en repérage

Une soixantaine de pompiers sont venus des deux casernes toulousaines et de centres de secours alentours comme Ramonville et Cazères. Selon la mairie, une partie du toit du n°4 s'est écroulé. Les habitants du n°3 ont été évacués par précaution. Il n'y a pas de blessé pour l'instant, mais quatre chiens sont en reconnaissance pour éventuellement repérer des victimes. Les équipes spécialisées du sauvetage-déblaiement estiment les risques au niveau de la structure et pour les immeubles attenants. Personne n'habite dans cet immeuble, inoccupé en ce moment, mais il faut vérifier qu'il n'y avait pas de squatteurs ou d'éventuels artisans. Le bâtiment était vétuste.