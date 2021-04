Le violeur en série Florian Varin va-t-il être relâché ?

La cour d'appel de Toulouse doit se prononcer ce jeudi 15 avril sur la remise en liberté de Florian Varin. Ce trentenaire condamné en appel en 2018 à 30 ans de réclusion pour six viols et tentative de meurtre dans le grand Ouest a vu sa condamnation annulée pour vice de procédure en 2019.

"Ce serait un cauchemar, je ne veux pas y penser," Julie (prénom d'emprunt) vit dans l'angoisse. Ce jeudi 15 avril, Florian Varin, condamné en 2015 à 30 ans de réclusion criminelle pour six viols à Rennes, Niort et Toulouse notamment et une tentative de meurtre a demandé sa remise en liberté. Sa peine a été confirmée en appel en 2018 mais la cour de Cassation a annulé sa condamnation en 2019 pour vice de procédure. Alors qu'il doit être rejugé d'ici le début de l'année prochaine, le trentenaire demande à sortir de prison.

Sa demande a été entendue lors d'une audience qui s'est tenue au mois de mars à la cour d'appel de Toulouse. "Nous, ses victimes, nous n'avons pas de vie, alors pourquoi lui pourrait retrouver la liberté ? Il dit que sa détention est trop difficile mais c'est de la provocation," réagit Julie, 32 ans.La jeune femme a été violée en 2012 à Rennes.

Des menaces en prison

"Nous n'arrivons pas à avancer à cause des procédures. Il y a eu le premier procès, puis l'appel puis la cour de cassation et ses multiples demandes de remise en liberté. A chaque fois ça nous replonge dans l'affaire. Quand est-ce qu'il va nous laisser en paix ?" Julie et les autres victimes craignent que leur agresseur présumé ne fasse pression sur elles. "Je n'aurai plus confiance en la justice si il ressort de prison."

Lors de l'audience, au mois de mars, Florian Varin a expliqué avoir fait l'objet de menaces en prison. Son suivi psychiatrique s'est arrêté à cause du coronavirus mais il souhaiterait retrouver un semblant de liberté avant son prochain procès aux Assises de Montauban pour réfléchir à ses actes. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant la décision attendue ce jeudi.