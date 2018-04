Toulouse, France

A la Reynerie, les habitants se réveillent lassés de cette situation. Depuis ce dimanche 15 avril, dans leur quartier, s'affrontent le soir jeunes et forces de l'ordre et cela dure une bonne partie de la nuit. Lorraine s'est retrouvée bloquée dans la nuit de lundi à mardi dans l'ascenseur : "Au neuvième étage car ils commençaient à taper sur les portes, on a attendu plus de deux heures car les portes étaient cassées".

La jeune femme a finalement pu rentrer chez elle. Depuis son balcon, elle a vu les scènes d'affrontements : "Il y a les feu d'artifices, les pétards, les cailloux envoyés par les jeunes par provocation mais ces jeunes ils ne nous font rien. Ce n'est qu'avec la police, les jeunes ne s'occupent pas des passants". Dans la nuit de lundi à mardi, 200 policiers et CRS étaient sur place, aidé d'un hélicoptère. 18 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, beaucoup de mineurs selon le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc. La préfecture et la mairie de Toulouse envisagerait de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs.

Parmi les interpellés d'hier au #Mirail figuraient beaucoup de mineurs. J'appelle donc les familles à prendre toutes les précautions vis-à-vis de leurs enfants. Ils ne doivent pas risquer de se retrouver ce soir au milieu de heurts qui pourraient survenir. Le calme doit revenir ! — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) April 17, 2018

Une rumeur à l'origine des affrontements

Mais cette situation angoisse fortement Keira, cette jeune maman dort mal. Elle pense à ces quatre enfants. "Même les enfants étaient choqués. C'est vraiment inadmissible, invivable. On n'est pas en sécurité ici. J'ai envie de partir de là. Je n'ai pas envie de mettre la vie de mes enfants en jeu". La plupart des habitants de la Reynerie sont écœurés par ces violences comme Salah. A côté de lui, deux caracasses de voitures incendiées. Salah porte un gilet jaune fluo et ramasse les débris des affrontements avec une pince. Dans son bac, se retrouvent pèle-mêle, des morceaux de verres, de plastiques et des emballages de pétards vides. "Nous les habitants, on est très surpris. On ne comprend pas pourquoi ces jeunes font ça."

18 personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi © Radio France - Charlotte Jousserand

A l'origine de ces émeutes notamment, la mort d'un détenu à la prison de Seysses. Jawad, 27 ans, s'est suicidé alors qu'il était à l'isolement. Une enquête est toujours en cours mais le parquet de Toulouse confirme le suicide et la mort par pendaison. Dans le quartier de la Reynerie, d'où était originaire le jeune homme, certains n'y croient pas. Une rumeur prétend qu'il a été battu par les surveillants et c'est ce qu'ont choisi des croire les jeunes du quartier.

Des réunions avec les associations de quartier

Déjà deux nuits d'affrontements dans le quartier, pour Salah c'est trop. Il aimerait que cela s'arrête comme beaucoup d'habitants qui craignent que leur voiture soit la prochaine à brûler pendant la nuit. La mairie de Toulouse souhaite aussi un retour au calme. Elle ne communique pas mais organise des réunions avec les associations de quartiers pour trouver comment apaiser la situation.

Grand #Mirail : Après une 2è nuit de violences & de voitures brûlées, reconnaissance aux forces de l’ordre & pompiers pr leur mobilisation & les 18 interpellations. Le dialogue que ns tiendrons au côté de l’Etat doit apaiser la situation & combattre rumeurs & instrumentalisations — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) April 17, 2018

Mardi en début de soirée, on apprenait que 16 personnes des 18 personnes interpellées la nuit précédente (4 mineurs et 12 majeurs) voyaient leur garde à vue prolongée de 24h. Deux mineurs ont été relâchés.