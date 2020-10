Toulouse : les policiers demandent des renforts à Gérald Darmanin, en visite ce vendredi

Plus de policiers en renforts à Toulouse : c'est ce que devrait annoncer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement dans la ville ce vendredi 9 octobre. Une visite aux côtés du premier ministre Jean Castex, du ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, et de celui de l'éducation, Jean Michel Blanquer. Après les fusillades à répétition, cet été, dans le quartier des Izards, il sera largement question de sécurité. Les policiers toulousains réclament depuis longtemps l'arrivée d'au moins 150 collègues en plus.

Des effectifs en dessous du minima ...

Cela fait maintenant près de 15 ans que les policiers, notamment ceux du syndicat Alliance, réclament des renforts à Toulouse. Il y a une dizaine d'années, ils avaient comparé leurs effectifs à ceux de leurs homologues à Bordeaux, et s'étaient rendu compte qu'à population à peu près égale intra-muros, il y avait près de 200 policiers en moins dans les rangs toulousains. Depuis, la situation n'a pas beaucoup changé. Dans un document, consulté récemment par le secrétaire départemental du syndicat Alliance en Haute-Garonne, Fabien Velleret, il y a un écart de 150 policiers entre l'effectif théorique de gardiens de la paix, soit ce qu'il faut à minima pour faire tourner le commissariat, et l'effectif réel.

... pour des faits de délinquance en hausse

Lors de sa visite à Toulouse vendredi, Gérald Darmanin devrait annoncer des renforts sur plusieurs années, soit un total de 150 policiers en plus, selon plusieurs sources. Un geste dont se réjouit Fabien Velleret, du syndicat Alliance, même s'il estime que c'est loin d'être suffisant : "Les annonces du ministre, ça n'est pas un cadeau, ça n'est pas un plus pour dire : 'tiens vous avez des fusillades à Toulouse, donc on va vous donner ça en plus. Non, 150 personnes en renfort, c'est juste une remise à flots, c'est pas un surplus. Nous ce qu'on demande, c'est un surplus d'effectifs". Une demande que le syndicat formule notamment en vue des chiffres de la délinquance, en hausse. Selon Fabien Velleret, 57 000 faits de délinquance ont été enregistrés l'année dernière, en 2019, à Toulouse. À titre de comparaison, à Marseille, 52 000 faits de même type ont été relevés sur la même période.

Aux Izards, les habitants pas convaincus

Dans le quartier des Izards, là où les fusillades de ces derniers mois ont eu lieu, les habitants ne sont pas convaincus qu'un renforcement de la présence policière change les choses. Depuis plusieurs semaines, trois fourgons de CRS sont présents toute la journée dans le quartier. "Il fallait attendre des morts pour qu'on parle d'effectifs. Maintenant c'est trop tard" commente, amer, un habitant du secteur.