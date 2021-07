Un bagage abandonné lundi et un feu entre Béziers et Narbonne provoquent de grosses difficultés à Matabiau. De très nombreux trains sont annulés ou en retard.

Toulouse Matabiau : de grosses difficultés ce mardi à cause de deux incidents

De grosses difficultés du côté de la SNCF ce mardi matin avec beaucoup de retards pour les trains à l’arrivée ou départ de Toulouse Matabiau. Ce sont les conséquences toujours d'un bagage abandonné hier qui a perturbé le trafic pendant 3 heures jusqu’à 20h lundi soir. Le temps que les trains reviennent tout n'est pas terminé ce mardi matin. . A l'arrivée à Toulouse, on a des trains supprimés ce matin, en provenance de Montauban, Agen, Carmaux, Mazamet, Foix, Boussens, Montréjeau ou encore Carcassonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et puis, une autre difficulté lundi soir toujours, cette fois du côté méditerranée, un incendie s'est déclaré à 23h entre Bézier et Narbonne. Tous les trains qui partent vers Montpellier n'iront pas plus loin que Carcassonne. Un local technique a été détruit par le feu. Ces difficultés devraient se poursuivre une grosse partie de la journée.