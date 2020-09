"Toulouse n'est pas oubliée": le patron des policiers en Haute-Garonne réagit après les fusillades

Nelson Bouard, le directeur départemental de la sûreté publique en Haute-Garonne était notre invité sur France Bleu Occitanie ce mardi matin. Il réagit aux dernières fusillades quartier des Izards et estime que les policiers font déjà beaucoup sur le terrain.

"Toulouse n'est pas absolument pas oubliée par l'Etat" selon Nelson Bouard, intervenu ce mardi matin sur l'antenne de France Bleu Occitanie. Le directeur départemental de la Sûreté Publique en Haute-Garonne ne se prononce pas sur le nombre de policiers présents sur le terrain à Toulouse, pas assez nombreux selon les syndicats de police mais aussi pour les politiques, comme le maire Jean-Luc Moudenc. Ce dernier a d'ailleurs demandé des renforts conséquents dans les années à venir, soit 150 à 200 agents de plus. Et de son côté, la préfecture a annoncé lundi soir que les patrouilles vont être renforcées dans les quartiers sensibles.

Les fusillades ne sont pas corrélées au nombre de policiers

Pour Nelson Bouard, il faut être clair, "les dernières fusillades ne sont pas correlées au nombre de policiers sur Toulouse". Il faut dire que ces fusillades se sont multipliées depuis cet été dans le quartier sensible des Izards, un point chaud de trafic de stupéfiants dans la ville. On en recense ainsi cinq depuis le 10 août.

La dernière fusillade date d'ailleurs de lundi matin, chemin de l'église de Lalande près du quartier des Izards, faisant un mort, un jeune homme de 18 ans ainsi qu'une blessée grave. A ce jour, l'hypothèse du règlement de compte est sérieusement envisagée par les enquêteurs selon Nelson Bouard.

Pour le directeur départemental de la sûreté publique, ces fusillades sont aussi dûes à la vaste opération de démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants en juin dernier quartier des Izards. 9 personnes avaient été interpellées et 16 personnes mises en cause. Une opération qui a ouvert "une nouvelle concurrence dure et très sanglante" dans la zone, malgré la présence continue des forces de l'ordre.

Car Nelson Bouard l'affirme, les policiers sont présents tous les jours sur le terrain. Les patrouilles policières sont nombreuses, des agents en civil sont aussi sur place et une brigade cynophile vient aussi régulièrement en aide aux forces de l'ordre à l'aide d'un chien pour détecter les stupéfiants.